La puntata integrale dell'8 giugno della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
I lavori nel negozio di Biricik sono terminati.
Nel frattempo, Batu ha chiesto a Idil di raggiungerlo a casa perché ha in mente un piano per farla ingelosire.
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