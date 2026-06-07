La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 7 giugno in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Mahir sempre più convinto di tornare con Canfeza, decide di andare alla villa di Selim. Lei però non vuole più sposarlo. La ragazza è stata costretta a cacciarlo dato che Selim stava minacciando sua nonna con una pistola. Rasit è preoccupato che Orhan possa aver fatto il suo nome, ma per il momento la sua doppia identità non è stata svelata.

Mahir riceve una telefonata da Rasit, il quale gli comunica di essere riuscito a farlo trasferire nel dipartimento di Istanbul, sotto al suo comando. Successivamente Mahir decide di mettere Selim al tappeto e porta via Canfeza. I due stanno per scappare, quando Selim li raggiunge, ma, prima che questo possa sparare a Mahir, viene colpito alle spalle da Kursat. Rasit poi chiede informazioni sul colpevole che ha sparato ma Kursat non rivela nulla.

Canfeza accetta le condizioni di Mahir e lo sposa, sperando di riuscire a conquistarlo, ma lui continua a essere freddo e distante. Sare e Mavis lasciano la casa di Salih e si trasferiscono nella loro nuova abitazione, dove le accoglie Ezra.

Afet e Süreyya organizzano una distribuzione gratuita di lokma davanti alla residenza degli Yilmaz, turbando profondamente Sevde. Dopo le nozze, Mahir e Canfeza trascorrono la notte a Denizli, ma il tentativo di lei di riavvicinarsi viene respinto da Mahir, che la accusa di averlo deluso troppe volte.

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