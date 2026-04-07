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Grande Fratello VIP

LA SORPRESA07 aprile 2026

Le lacrime di Raimondo Todaro per la sorpresa della figlia Jasmine: "Sono orgogliosa di te"

Il ballerino e coreografo riceve l'emozionante sorpresa della figlia Jasmine nella Nuvola del GF Vip
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Negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro si è lasciato andare a un pianto liberatorio pensando a sua figlia Jasmine, nata dalla storia d’amore con l'ex compagna Francesca Tocca.

Nella Nuvola del GF Vip, il ballerino e coreografo racconta le difficoltà di essere un padre separato, spesso lontano dalla figlia: "Io vengo da una famiglia perfetta. Il mio sogno era che mia figlia potesse avere la mia stessa vita. Ci tengo a ringraziare la mamma che fa un super lavoro. Non ho sensi di colpa. La cosa brutta del Grande Fratello è che fai troppe riflessioni che fuori non fai".

Nella Nuvola, entra Jasmine e abbraccia suo padre Raimondo che scoppia in lacrime dall'emozione. "Ti amiamo tutti. Ti guardiamo sempre. Ti vogliamo tutti bene. Sono tanto orgogliosa di te", sono le parole di Jasmine mentre Raimondo abbraccia e bacia la figlia

"Papà è identico a come è davvero. Devi essere te, così come sei", spiega la figlia del ballerino a Ilary Blasi.

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