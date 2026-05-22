Le puntate di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andate in onda venerdì 22 maggio sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 22 maggio di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Mahir e Canfeza riescono a concedersi un'uscita. Poco dopo Kursat si mette in contatto con Mahir: vuole incontrarlo insieme a Canfeza e, in cambio, promette di rivelargli l'identità del vero assassino di suo padre.
Asaf porta Canfeza e Sureyya alla villa e, certo che sia il posto più sicuro per loro, chiede a Mahir di raggiungerli.
Gli Yilmaz lo vogliono convincere a sposare Sila per salvarla e placare le ire di Cabir, ma Mahir non ha alcuna intenzione di restare dai nonni più del necessario. Intanto, Cabir mette alle strette Mustafa dopo aver impedito la sua fuga. È proprio Mustafa a rivelare a Sila che dietro al tradimento c’è Sevde.
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