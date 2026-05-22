Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Le puntate di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andate in onda venerdì 22 maggio sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Kenan Bal (Asaf Yilmaz) e Burak Deniz (Mahir Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte

Mahir e Canfeza riescono a concedersi un'uscita. Poco dopo Kursat si mette in contatto con Mahir: vuole incontrarlo insieme a Canfeza e, in cambio, promette di rivelargli l'identità del vero assassino di suo padre.

Asaf porta Canfeza e Sureyya alla villa e, certo che sia il posto più sicuro per loro, chiede a Mahir di raggiungerli.

Gli Yilmaz lo vogliono convincere a sposare Sila per salvarla e placare le ire di Cabir, ma Mahir non ha alcuna intenzione di restare dai nonni più del necessario. Intanto, Cabir mette alle strette Mustafa dopo aver impedito la sua fuga. È proprio Mustafa a rivelare a Sila che dietro al tradimento c’è Sevde.