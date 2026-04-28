La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 28 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Sahika vuole aiutare Yigit a ricucire i rapporti con la famiglia di Lila: per questo motivo, affronta Zerrin e le chiede di dare una seconda chance al nipote.

Durante una conversazione con Zehra emerge un'indiscrezione: Zerrin è convinta che tra Halit e Leyla ci sia del tenero. Zehra con un escamotage sceglie di passare una giornata in ufficio dal padre e cerca Leyla. Le due finiscono in un bar e Zehra tenta di indagare sui due.

Yildiz, ignorando il parere di Halit, si presenta agli studi televisivi.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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