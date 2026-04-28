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Forbidden Fruit

SERIE TV28 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 28 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 28 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda martedì 28 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 28 aprile

Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Sahika vuole aiutare Yigit a ricucire i rapporti con la famiglia di Lila: per questo motivo, affronta Zerrin e le chiede di dare una seconda chance al nipote.

Durante una conversazione con Zehra emerge un'indiscrezione: Zerrin è convinta che tra Halit e Leyla ci sia del tenero. Zehra con un escamotage sceglie di passare una giornata in ufficio dal padre e cerca Leyla. Le due finiscono in un bar e Zehra tenta di indagare sui due.

Yildiz, ignorando il parere di Halit, si presenta agli studi televisivi.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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