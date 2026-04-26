Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna 3, in onda dal 27 aprile al 3 maggio su Canale 5, Sirin resta sola in casa durante Capodanno e si ritrova faccia a faccia con un ladro.

Arif assiste alla scena e sente una rivelazione inquietante prima che parta un colpo di pistola. Il ladro riesce a fuggire e, nonostante lo spavento, Sirin e Arif stanno bene. La serata prosegue con fatica, mentre i bambini, ancora scossi, chiedono ad Arif di restare con loro. Il giorno dopo, Bahar gli confessa quanto sarebbe devastante perderlo.

Nei giorni successivi, Bahar sprona Arif a riprendere gli studi, mentre tra gli altri emergono nuovi sviluppi: Raif regala a Ceyda un anello, ma lei, insicura per il proprio passato, decide di restituirlo. Intanto Enver riesce a saldare il suo debito con Arif e Fazilet cerca di capire i veri sentimenti di Raif.

La situazione si complica quando Arif racconta a Ceyda di aver sentito Sirin minacciare il ladro, lasciando intendere di aver già ucciso Sarp. Questo fa nascere il sospetto che la morte dell’uomo non sia stata naturale. Mentre Raif si interessa sempre di più a Ceyda e cerca risposte sul suo passato, Bahar continua a lavorare al suo memoriale con Fazilet, mettendo a nudo emozioni e ferite profonde.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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