Tina Cipollari, il figlio Francesco: "Deve pensarci due volte prima di presentarci un fidanzato"

Tina Cipollari è ospite a Verissimo per la prima volta con Francesco, il suo secondo figlio, nato dalla relazione con l'ex marito Kikò Nalli. Mamma anche di Mattias (2003) e Gianluca (2007), la storica opinionista di Uomini e Donne racconta che mamma è oggi: "Sono stata una mamma ansiosa, sempre addosso a loro, apprensiva fino all'esasperazione, però poi un pochino mi sono calmata".

Riguardo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, Tina Cipollari aggiunge: "Pensavo fosse più complicato. La decisione di separarci, in cuor nostro, l'avevamo già presa, ma nessuno dei due aveva i coraggio di dirlo. Poi una sera ci siamo guardati, eravamo a tavola da soli, e abbiamo deciso di interrompere il matrimonio. Ci siamo promessi che non saremo mai mancati ai nostri doveri di genitori. Abbiamo trovato subito un equilibrio, Kikò poteva venire a casa quando voleva, a volte dormiva anche a casa".

Riguardo a un nuovo fidanzato per la mamma, Francesco aggiunge: "I miei fratelli sono sempre un più gelosi, mentre io tifo per lei. Anche lei, però, ci deve pensare due volte prima di presentarci qualcuno".