Giorni di tensione altissima tra le donne della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo una grande complicità tra Alessandra Mussolini e Paola Caruso e Antonella Elia quest’ultima si è allontanata dalle altre due vip nell'ultima settimana.
Antonella Elia si è avvicinata sempre più a Francesca Manzini mentre si sono susseguiti scontri e litigi con Alessandra e Paola. All'inizio della puntata di martedì 7 aprile, Ilary Blasi riunisce le quattro donne nel salotto della Casa per un confronto.
Antonella Elia spiega i motivi che hanno portato al suo allontanamento da Alessandra: “Alessandra è quella che mi ha delusa di più. Paola ha perso il controllo. Pensavo che con Alessandra ci fosse una comprensione che va al di là del gioco. Un attimo più di comprensione e riflessione. C’è solo il gioco. Per me è stata una delusione terribile”.
Nell'ultima puntata del GF Vip, Alessandra ha nominato Antonella: “L’ho nominata perché mi sembrava brutto che fosse buona con Francesca e spietata con Ibiza. C'è stato un atteggiamento violento nei confronti di Paola. Quando uno è violento così, non mi piace".
Antonella Elia non accetta le parole delle due ex amiche e attacca: "Siete due buffone".
"Io devo sopportare una persona che mi dice mi prudono le mani. Finta, falsa, bugiarda, manco brava a recitare. Piange per finta", sono le numerose critiche di Alessandra ai comportamenti di Antonella.
In studio, Selvaggia Lucarelli commenta negativamente il comportamento di Alessandra che si è alzata e ha sventolato il suo vestito provocatoriamente davanti ad Antonella: "Stai alzando i toni travestendosi da buffona. Sei stata molto fastidiosa. La provocazione era molto evidente".