Giorni di tensione altissima tra le donne della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo una grande complicità tra Alessandra Mussolini e Paola Caruso e Antonella Elia quest’ultima si è allontanata dalle altre due vip nell'ultima settimana.

Antonella Elia si è avvicinata sempre più a Francesca Manzini mentre si sono susseguiti scontri e litigi con Alessandra e Paola. All'inizio della puntata di martedì 7 aprile, Ilary Blasi riunisce le quattro donne nel salotto della Casa per un confronto.

Antonella Elia spiega i motivi che hanno portato al suo allontanamento da Alessandra: “Alessandra è quella che mi ha delusa di più. Paola ha perso il controllo. Pensavo che con Alessandra ci fosse una comprensione che va al di là del gioco. Un attimo più di comprensione e riflessione. C’è solo il gioco. Per me è stata una delusione terribile”.