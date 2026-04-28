"Vorremmo solo vivere in pace, questa è la verità". A Dentro la notizia parla per la prima volta Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime Antonella Di Ielsi e Sara che sarebbero morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, durante le festività natalizie.

Al centro dell'inchiesta ora ci sarebbe il telefono cellulare di Alice, figlia e sorella delle vittime, acquisito dagli investigatori per un'analisi forense completa. Gli inquirenti starebbero esaminando l'attività degli ultimi cinque mesi, incluse chat, email, geolocalizzazione e commenti sui sanitari che hanno trattato la famiglia.