La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda lunedì 25 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 25 maggio di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Le donne di casa Yilmaz restano sconvolte dalla visita di Selim. Sevde, però, vede in lui un possibile alleato per separare Mahir e Canfeza e spingere Mahir a sposare Sila.
Intanto Sila chiede ancora aiuto a Mahir per fuggire, approfittando del fatto che Asaf sia tra la vita e la morte e che Cabir abbia rinunciato alla sua vendetta.
Mahir soffre perché crede che Canfeza non voglia più vederlo, senza sapere che anche lei è devastata da questa scelta.
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