La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda lunedì 25 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Le donne di casa Yilmaz restano sconvolte dalla visita di Selim. Sevde, però, vede in lui un possibile alleato per separare Mahir e Canfeza e spingere Mahir a sposare Sila.

Intanto Sila chiede ancora aiuto a Mahir per fuggire, approfittando del fatto che Asaf sia tra la vita e la morte e che Cabir abbia rinunciato alla sua vendetta.

Mahir soffre perché crede che Canfeza non voglia più vederlo, senza sapere che anche lei è devastata da questa scelta.

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