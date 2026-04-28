" Ho una paura tremenda che lui non mi risponda o che mi dica non ti voglio . Che mi dica ho visto come sei e non voglio viverti. Sarebbe una botta per me", spiega Francesca Manzini riferendosi a un uomo che avrebbe frequentato poco prima del suo ingresso nella Casa .

Francesca Manzini, l'uomo frequentato prima del GF Vip: "Abbiamo lasciato una porta aperta"

"Tu pensi che possa cambiare la sua decisione in base a quello che ha visto qui dentro?", chiede Raimondo Todaro a Francesca.

L'imitatrice spiega come ha salutato l'uomo prima di entrare nel reality: "Noi ci siamo salutati in un modo che ha lasciato una porta aperta". Raimondo, però, giudica negativamente la decisione dell'inquilina di tenere completamente nascosto questo rapporto: "Allora hai sbagliato tu. Dovevi entrare e dire non sono fidanzata, ma ho una cosa aperta con una persona a cui tengo"

"Volevo tutelarlo", replica Francesca. "Io da amico ti dico che hai sbagliato. Se lui capisce che hai sbagliato a fin di bene, magari guarda quel lato lì", aggiunge il coreografo.

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