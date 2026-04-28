Nel salotto del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini parla a cuore aperto con Raimondo Todaro e chiede il suo sostegno su alcune insicurezze in ambito sentimentale.
"Ho una paura tremenda che lui non mi risponda o che mi dica non ti voglio. Che mi dica ho visto come sei e non voglio viverti. Sarebbe una botta per me", spiega Francesca Manzini riferendosi a un uomo che avrebbe frequentato poco prima del suo ingresso nella Casa.
"Tu pensi che possa cambiare la sua decisione in base a quello che ha visto qui dentro?", chiede Raimondo Todaro a Francesca.
L'imitatrice spiega come ha salutato l'uomo prima di entrare nel reality: "Noi ci siamo salutati in un modo che ha lasciato una porta aperta". Raimondo, però, giudica negativamente la decisione dell'inquilina di tenere completamente nascosto questo rapporto: "Allora hai sbagliato tu. Dovevi entrare e dire non sono fidanzata, ma ho una cosa aperta con una persona a cui tengo"
"Volevo tutelarlo", replica Francesca. "Io da amico ti dico che hai sbagliato. Se lui capisce che hai sbagliato a fin di bene, magari guarda quel lato lì", aggiunge il coreografo.