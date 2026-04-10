Venerdì 10 aprile in prima serata su Canale 5 va in onda l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cosa sta succedendo durante la diretta su Canale 5.

Lo scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe

Negli ultimi giorni nella Casa, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe si sono scontrate duramente e ora hanno la possibilità di confrontarsi nel salotto. La tensione tra le due diventa ancora più alta con l'arrivo di Antonella Elia.

Antonella Elia inizia uno scontro acceso con Alessandra Mussolini e un possibile chiarimento tra le due sembra essere impossibile.

Lucia Ilardo è la prima candidata all'eliminazione

Ilary Blasi legge il verdetto del televoto. Marco Berry è il preferito del pubblico mentre Lucia Ilardo è la prima candidata all'eliminazione della prossima puntata.

La vicinanza di Antonella Elia e Marco Berry

Antonella Elia e Marco Berry vengono cambiati in confessionale da Ilary Blasi. I due vip si sono scambiati dei gesti molto dolci nell'ultima settimana nella Casa.

Marco Berry sembra negare un possibile interesse sentimentale per Antonella. Ilary Blasi chiede ai due vip di baciarsi e Marco Berry e Antonella Elia si scambiano un bacio.

Francesca Manzini incontra sua mamma Gabriella

Gabriella, la madre di Francesca Manzini, fa una sorpresa alla figlia e vuole darle alcuni consigli importanti.

"Io ti faccio un discorso. Odio la parola te l'avevo detto, ma questi lacrimoni qui non li voglio più vedere. La paura non deve vincere sull'amore. Tu sei una ragazza speciale, molto speciale. È chiaro? E mi auguro che tu possa trovare un uomo che ti stimi e che ti ami veramente", sono le parole di Gabriella per sostenere sua figlia.

La crisi di Adriana Volpe

Adriana Volpe si lascia andare a uno sfogo dopo le dure critiche ricevute nel corso della puntata.

“Dire che non sono dalla parte delle donne è una cosa terribile. Non mi sto più divertendo”, spiega Adriana che aggiunge, "Farò veramente un esame e tesoro di quello che è stato detto questa sera. Non sono arrabbiata, sono dispiaciuta".

Le nomination del Grande Fratello Vip

Al termine dell'ottava puntata del GF Vip, Ilary Blasi annuncia i quattro vip in nomination: Lucia Ilardo e Blu sono al televoto per aver perso i precedenti televoti, mentre i due vip più votati durante le nomination sono Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.

Il vip meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare per sempre la Casa.

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