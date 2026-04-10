Francesca Manzini, la sorpresa di mamma Gabriella: "Denunciate subito"

“Come sei bella. Non sto con Raimondo, credimi”, inizia la vip. Dopo aver visto una clip con alcuni momenti di grande sconforto di Francesca Manzini, la mamma desidera fare un discorso a sua figlia: "Odio la parola te l'avevo detto, ma questi lacrimoni qui non li voglio più vedere. La paura non deve vincere sull'amore. Tu sei una ragazza speciale, molto speciale. È chiaro? E mi auguro che tu possa trovare un uomo che ti stimi e che ti ami veramente".

Francesca Manzini racconta al pubblico un momento molto difficile della sua vita e la relazione con un uomo violento: "Cercate di denunciare subito ogni volta. Ogni volta che avete una mano in faccia, sempre. Io non ho potuto fare nulla. Lui ora è andato in cielo e io l'ho perdonato".

"È una sofferenza profonda e stratificata, raccontando tutto. Non è facile trovare consigli", sono le parole di Cesara Buonamici.

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