Nella nuova puntata di mercoledì 27 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).
Mahir prova a chiarire con Asaf la verità sul fidanzamento con Sila, mentre lo scontro con Afet diventa sempre più duro.
Intanto Afet mette pressione a Canfeza ed Ezra, spingendole a lasciare il Paese.
Per proteggere Mahir, Canfeza si trova davanti a una scelta molto dolorosa, e nel frattempo, Mahir e Sila organizzano un piano per permettere alla ragazza di fuggire.
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