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Racconto di una notte

SERIE TV26 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 27 maggio

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda mercoledì 27 maggio nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di mercoledì 27 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 27 maggio

Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Mahir prova a chiarire con Asaf la verità sul fidanzamento con Sila, mentre lo scontro con Afet diventa sempre più duro.

Intanto Afet mette pressione a Canfeza ed Ezra, spingendole a lasciare il Paese.

Per proteggere Mahir, Canfeza si trova davanti a una scelta molto dolorosa, e nel frattempo, Mahir e Sila organizzano un piano per permettere alla ragazza di fuggire.

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