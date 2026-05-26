Eda Ece (Yildiz) e Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 3

Yildiz è sempre più infastidita durante l’appuntamento con Devrim: l’uomo, infatti, parla esclusivamente di sé. Per liberarsene, inscena allora una finta scenata di gelosia insieme a Kerim, facendo credere che lui sia il suo ex fidanzato.

Nel frattempo, Zehra ha problemi di alcolismo e Asuman, insieme a Lila, prova a trovare una soluzione per starle vicino e aiutarla.

Infine, Ender, Kaya e Sahika scoprono che Yigit lavora come lavapiatti nella caffetteria dell’università.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google