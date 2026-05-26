La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 27 maggio dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz è sempre più infastidita durante l’appuntamento con Devrim: l’uomo, infatti, parla esclusivamente di sé. Per liberarsene, inscena allora una finta scenata di gelosia insieme a Kerim, facendo credere che lui sia il suo ex fidanzato.
Nel frattempo, Zehra ha problemi di alcolismo e Asuman, insieme a Lila, prova a trovare una soluzione per starle vicino e aiutarla.
Infine, Ender, Kaya e Sahika scoprono che Yigit lavora come lavapiatti nella caffetteria dell’università.
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