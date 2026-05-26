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Forbidden Fruit

SERIE TV26 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 27 maggio

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 27 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 27 maggio dalle 14:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 27 maggio

Eda Ece (Yildiz) e Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 3
Eda Ece (Yildiz) e Gokhan Alkan (Kerim) in una scena di Forbidden Fruit 3

Yildiz è sempre più infastidita durante l’appuntamento con Devrim: l’uomo, infatti, parla esclusivamente di sé. Per liberarsene, inscena allora una finta scenata di gelosia insieme a Kerim, facendo credere che lui sia il suo ex fidanzato.

Nel frattempo, Zehra ha problemi di alcolismo e Asuman, insieme a Lila, prova a trovare una soluzione per starle vicino e aiutarla.

Infine, Ender, Kaya e Sahika scoprono che Yigit lavora come lavapiatti nella caffetteria dell’università.

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