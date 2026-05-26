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La promessa

ANTICIPAZIONI26 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 27 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 27 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 27 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 27 maggio

Manu Imizcoz (Santo); Jesus Cabrero (Duque de Carril) in una scena di La Promessa
Manu Imizcoz (Santo); Jesus Cabrero (Duque de Carril) in una scena di La Promessa

Nella puntata di mercoledì 27 maggio, Angela dichiara di non voler tornare in Svizzera né andare a casa del Marchese De Andujar, facendo arrabbiare il Capitano e sua madre.

Alonso vuole intervenire contro il barone de Valladares, ma Catalina lo ferma e chiede aiuto a suo fratello.

Manuel prova a convincere il figlio del barone a farlo tornare a La Promessa, ma il secondo incontro tra Catalina, Adriano e il barone fallisce e non porta a nessun risultato.

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