Scopriamo cosa succederà mercoledì 27 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 27 maggio, Angela dichiara di non voler tornare in Svizzera né andare a casa del Marchese De Andujar, facendo arrabbiare il Capitano e sua madre.
Alonso vuole intervenire contro il barone de Valladares, ma Catalina lo ferma e chiede aiuto a suo fratello.
Manuel prova a convincere il figlio del barone a farlo tornare a La Promessa, ma il secondo incontro tra Catalina, Adriano e il barone fallisce e non porta a nessun risultato.
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