Le lacrime di Adriana Volpe dopo le critiche: "Mi feriscono tante cose"

“Cosa è successo? Hai gli occhi lucidi. È chiaro che c’è qualcosa che non va”, chiede la conduttrice. Adriana Volpe spiega i motivi del suo momento di grande sconforto: “Forse non sono così forte. Tutto qua. Mi feriscono tante cose. Quando sento dire che colpisco e ferisco, ci rimango male. Allora non mi sono resa conta”.

“Ti hanno ferito le parole degli opinioniste o dei tuoi compagni?”, domanda Ilary Blasi.

“Dire che non sono dalla parte delle donne è una cosa terribile. Non mi sto più divertendo”, aggiunge Adriana. Selvaggia Lucarelli commenta il comportamento di Adriana: “Non sei la prima che si becca delle critiche. Vuoi bucare il pallone? Non vuoi più giocare?".

“Farò veramente un esame e tesoro di quello che è stato detto questa sera. Non sono arrabbiata, sono dispiaciuta. Io ho sempre tentato di ottenere altro. Devo farmi veramente un esame di coscienza. Mi servirà tempo", conclude Adriana.

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