Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip hanno visto inasprirsi sempre più il rapporto tra Alessandra Mussolini e due donne nella Casa: Adriana Volpe e con Antonella Elia.
Alessandra ha passato qualche giorno nel monolocale del reality, lontano dagli altri concorrenti. All'inizio della puntata del 10 aprile, Alessandra è pronta a confrontarsi con Adriana Volpe nel salotto della Casa.
"È perfida. Dice frasi a sfondo sessuale. Frasi dette male e brutte. Frasi che alle donne non vanno dette", attacca Alessandra riferendosi a una frase pronunciata dalla conduttrice.
Adriana Volpe replica rifiutando la versione raccontata da Alessandra e critica la concorrente per il suo comportamento: "Lei ha iniziato e ha detto che ho gli occhi stretti e perfidi. Ogni tanto deve chiudere la bocca perché dici un sacco di cose. È pesante avere una persona 24 ore su 24 a parlare male di tutti. Non c'è un aggettivo positivo su tutta la giornata. E poi parte la sceneggiata ogni volta".
"Mi chiama per cognome per creare distanza", è un'altra critica di Alessandra rivolta ad Adriana.
Selvaggia Lucarelli interviene dallo studio per commentare lo scontro tra le due vip: "Sono volate parole grosse da entrambe. Siete state pessime. Io ho notato che Adriana non ha detto niente la scorsa puntata quando Alessandra ha attaccato Antonella. Vai a scoppio ritardato, elabori la tua strategia e poi parli"
Anche Antonella Elia raggiunge Alessandra nel salotto della Casa: "Ha preso una cavolata e un pretesto. Basare tutta questa invettiva su una piccola cosa è violenta".
Ilary Blasi mostra una clip dove vengono riassunte le numerose liti tra Antonella e Alessandra degli ultimi giorni. "Quanta povertà intellettuale e umana. Mi ha detto che sono un autonoma, senza cuore", è il primo commento di Antonella dopo aver ascoltato le parole di Alessandra nei suoi confronti.
Alessandra attacca duramente Antonella e il suo modo di essere: "Piangi sempre perché tu non accogli. Non hai nessuno per questo motivo. Tu non ti diverti, non sei generosa".
"Tu sei arrogante, maleducata e aggressiva. Non la voglio una come te come amica", replica Antonella visibilmente scossa.
Adriana Volpe prende le parti dell'amica: "Le hai appena detto che è sola perché è respingente. Non ha parenti, ma ha tantissimi amici fuori".