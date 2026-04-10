Adriana Volpe replica rifiutando la versione raccontata da Alessandra e critica la concorrente per il suo comportamento: "Lei ha iniziato e ha detto che ho gli occhi stretti e perfidi. Ogni tanto deve chiudere la bocca perché dici un sacco di cose. È pesante avere una persona 24 ore su 24 a parlare male di tutti. Non c'è un aggettivo positivo su tutta la giornata. E poi parte la sceneggiata ogni volta".

"È perfida. Dice frasi a sfondo sessuale. Frasi dette male e brutte. Frasi che alle donne non vanno dette", attacca Alessandra riferendosi a una frase pronunciata dalla conduttrice.

Alessandra ha passato qualche giorno nel monolocale del reality, lontano dagli altri concorrenti. All'inizio della puntata del 10 aprile, Alessandra è pronta a confrontarsi con Adriana Volpe nel salotto della Casa.

Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip hanno visto inasprirsi sempre più il rapporto tra Alessandra Mussolini e due donne nella Casa: Adriana Volpe e con Antonella Elia .

"Mi chiama per cognome per creare distanza", è un'altra critica di Alessandra rivolta ad Adriana.

Selvaggia Lucarelli interviene dallo studio per commentare lo scontro tra le due vip: "Sono volate parole grosse da entrambe. Siete state pessime. Io ho notato che Adriana non ha detto niente la scorsa puntata quando Alessandra ha attaccato Antonella. Vai a scoppio ritardato, elabori la tua strategia e poi parli"

Antonella Elia contro Antonella Elia

Anche Antonella Elia raggiunge Alessandra nel salotto della Casa: "Ha preso una cavolata e un pretesto. Basare tutta questa invettiva su una piccola cosa è violenta".

Ilary Blasi mostra una clip dove vengono riassunte le numerose liti tra Antonella e Alessandra degli ultimi giorni. "Quanta povertà intellettuale e umana. Mi ha detto che sono un autonoma, senza cuore", è il primo commento di Antonella dopo aver ascoltato le parole di Alessandra nei suoi confronti.