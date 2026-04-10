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Grande Fratello VIP

NOMINATION11 aprile 2026

Grande Fratello Vip, le nomination della puntata del 10 aprile

Al termine dell'ottava puntata del GF Vip in onda il 10 aprile, ecco il risultato delle nomination
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Alla fine dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 10 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 10 aprile

La prima vip in nomination è Lucia Ilardo, meno votata dal pubblico al precedente televoto. Il secondo candidato all'eliminazione è Blu Barbara, sconfitta a un televoto flash contro Nicolò Brigante.

Le nomination del GF Vip di venerdì 10 aprile vedono tutti i vip esprimere il proprio voto in maniera palese. Solo Blu e Lucia possono votare nel segreto del confessionale.

Sono quattro i vip in nomination che si sfideranno al prossimo televoto: oltre a Lucia e Blu, i vip più votati sono Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.

Nella prossima puntata del reality, il vip meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare per sempre la Casa del GF Vip.

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