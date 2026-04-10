Alla fine dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 10 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 10 aprile

La prima vip in nomination è Lucia Ilardo, meno votata dal pubblico al precedente televoto. Il secondo candidato all'eliminazione è Blu Barbara, sconfitta a un televoto flash contro Nicolò Brigante.

Le nomination del GF Vip di venerdì 10 aprile vedono tutti i vip esprimere il proprio voto in maniera palese. Solo Blu e Lucia possono votare nel segreto del confessionale.

Sono quattro i vip in nomination che si sfideranno al prossimo televoto: oltre a Lucia e Blu, i vip più votati sono Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.

Nella prossima puntata del reality, il vip meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare per sempre la Casa del GF Vip.

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