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IL VERDETTO10 aprile 2026

Grande Fratello Vip, chi è il preferito al televoto del 10 aprile

Durante la puntata del 10 aprile del GF Vip, Ilary Blasi svela il risultato del televoto e il concorrente preferito dal pubblico
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Arriva il verdetto del televoto nel corso della puntata di venerdì 10 aprile del Grande Fratello Vip. Ecco chi è il preferito del pubblico.

In nomination ci sono Lucia Ilardo e Marco Berry. Il meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione della prossima puntata. L'altro sarà salvo, ma non immune alle nomination.

Il concorrente più votato dal pubblico è Marco Berry. Il pubblico ha deciso che Lucia Ilardo è la prima candidata all'eliminazione della prossima puntata.

"Forse non mi hanno vista molto dato che sono stata tutta la settimana nel monolocale. Intanto credo che mi avrebbero nominato comunque questa sera", commenta Lucia Ilardo dopo il risultato del televoto.

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