Nella ventiduesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 13 gennaio in prima serata su Canale 5, un ritorno e un'importante eliminazione ha scosso gli inquilini della Casa.

Jessica Morlacchi rientra in Casa dopo l'abbandono della scorsa settimana per un confronto diretto con Helena Prestes. La cantante non risparmia dure critiche neanche all'ex amico Luca Calvani con il quale ha un'accesa lite.

Forti emozioni per Zeudi Di Palma che, dopo aver raccontato la sua storia personale, riceve la sorpresa e l'abbraccia della mamma.

Helena Prestes incontra la sua amica Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello nel 2023.

Il verdetto del televoto decreta che è Helena Prestes l'eliminata del 13 gennaio e deve abbandonare per sempre la Casa del GF.

Al termine della puntata, sono quattro i concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato e Maxime Mbanda.

