Ospite a Verissimo, Mattia Zenzola, 21 anni, parla della storia d'amore che sta vivendo con la collega Benedetta Vari, 24 anni, conosciuta nel corso della partecipazione ad Amici, talent vinto dal ballerino nel 2023. "Ci stiamo migliorando la vita a vicenda - confida Mattia a Silvia Toffanin - Benedetta è una delle poche persone che mi sta sempre accanto, anche in questo periodo della malattia di papà. Ho trovato una persona con la quale mi sento me stesso al cento per cento, non mi vergogno di nulla con lei. Auguro a tutti di trovare una persona così, che vi faccia sentire bene".