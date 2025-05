Ospite a Verissimo, Mattia Zenzola, 21 anni, si commuove nel parlare del papà e della malattia che lo ha colpito: "Sono tante le piccole battaglie che stiamo combattendo insieme. Io amo mio padre, come amo mia mamma, e ho paura, però sono positivo. Mi sento troppo piccolo per immaginarmi una vita senza di lui. Al momento stiamo un po' meglio, ci stiamo affidando tanto ai medici, in Italia abbiamo molti medici eccezionali. Ho festeggiato il compleanno insieme a papà in ospedale. Lo amo, non vedo l'ora di tornare da lui".