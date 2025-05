Teresa Langella sulla malattia della mamma: "È stata la fase più difficile della mia vita"

Teresa Langella racconta a Verissimo come ha affrontato la malattia che ha colpito la madre Annunziata: "In quei momenti si riesce ad avere una forza incredibile"

Ospite a Verissimo, Teresa Langella non riesce a trattenere le lacrime nel parlare del difficile periodo legato alla malattia della madre, Annunziata, al suo fianco in trasmissione. "Quando è arrivata la malattia di mamma al seno da un momento all'altro non abbiamo capito più niente - racconta l'ex tronista di Uomini e Donne - È stata la fase più difficile della mia vita. È stato difficile stare accanto a mamma e papà cercando di essere più grande di loro. In quei momenti si riesce a tirare fuori una forza incredibile".

Prima di parlare della malattia della signora Annunziata, Teresa Langella si è commossa nel parlare della madre: "Mia mamma mi ha sempre 'detto io non so parlare, non so parlare bene l'italiano, ho fatto fino alla quinta elementare'. Mamma ha iniziato a rimboccarsi le maniche fin da subito, a lavorare fin da subito. Le ho detto: 'Il tuo vissuto vale più di un italiano perfetto'".