Al Grande Fratello, Jessica Morlacchi torna al Grande Fratello per un faccia a faccia con Luca Calvani

Il faccia a faccia tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani

La puntata del Grande Fratello del 13 gennaio si torna a parlare dell’evoluzione del rapporto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Quello che sembrava un sentimento speciale si è trasformato in un'ostilità. Inoltre, l’abbandono di Jessica dell’8 gennaio è stato duramente criticato dal concorrente. La cantante torna al Grande Fratello per un ultimo faccia a faccia.

Durante il confronto in Superled, Jessica accusa Luca di aver recitato un ruolo nella Casa: "Hai fatto il burattino qua dentro". Luca risponde: "Jessica ha scelto di essere uno schifo, invece di essere tutto. Non l’ho mai tradita come amica".

Jessica si difende: "Ho capito il motivo per cui mi hai fatto il voltafaccia improvviso. Mi avevi scelta, dicevi che mi volevi bene, ma poi ti sei avvicinato ad Helena su consiglio di una matita e un foglio." Luca, incredulo, nega: "Una matita e un foglio? Non so di cosa stai parlando."

Jessica rievoca momenti di intimità fra loro, sostenendo che Luca abbia approfittato dei suoi sentimenti: "Sapendo che ero infatuata di te, mandavi messaggini a casa per tranquillizzare tutti, poi venivi da me a dire: Esagera, sogna, ama, ho sistemato tutto a casa”.

Luca ribatte, dichiarando che i suoi gesti erano sempre stati fraintesi: "Pensavo che stessimo scherzando. Ti ho chiesto scusa, cercavo affetto, ma tu hai travisato." Jessica, però, insiste sul fatto che i suoi comportamenti non erano puramente amichevoli: "Strusciandoti contro di me? Sono stata uno schifo?"

Luca conclude dicendo che il loro rapporto si è incrinato anche a causa dei confessionali di Jessica, che lo hanno lasciato confuso e ferito.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE