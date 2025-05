Ornella Vanoni: "Non voglio morire troppo tardi"

La cantante rivela a Verissimo il suo rapporto con il tempo che passa: "Per me la morte è vicina, è facile pensarlo, ho 90 anni, praticamente 91"

Ornella Vanoni, 90 anni, rivela a Verissimo il suo rapporto con il tempo che passa: "Per anni sono rimasta sempre molto trattenuta, ora mi sento più libera. Sono invecchiata ma guardo con tenerezza il mio corpo che cambia, lo guardo e dico 'non siamo più come prima'".

La cantante ha aggiunto: "Per me la morte è vicina, è facile pensarlo, ho 90 anni, praticamente 91. Non voglio morire troppo tardi, troppo vecchia, non voglio. Io voglio vivere finché io do alla vita qualcosa e la vita dà qualcosa a me. Il giorno in cui la vita non mi darà più nulla e viceversa io non vorrò più vivere. Allora deciderò cosa fare".