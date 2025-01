Grande Fratello, chi è l'eliminato del 13 gennaio

Helena Prestes e Shaila Gatta: chi è l'eliminato?

La ventiduesima puntata del Grande Fratello vede una nuova eliminazione. Durante la puntata in onda lunedì 13 gennaio in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha svelato il verdetto del televoto che vedeva in nomination Helena Prestes, Ilaria Galassi, Luca Calvani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta invitando il meno votato a lasciare definitivamente la Casa più spiata d'Italia.

Dopo il primo verdetto del televoto, che ha salvato Luca, i concorrenti vanno in studio per scoprire la decisione del pubblico. Allo scontro finale finiscono Helena e Shaila, che si confrontano in un ultimo faccia a faccia.

L'ultimo faccia a faccia tra Helena Prestes e Shaila Gatta

Helena non risparmia critiche alla relazione di Shaila con Lorenzo, insinuando che sia stata condizionata dal contesto del reality: "Lorenzo è entrato in una trappola sentimentale del programma. Non dureranno più di un anno. Lei si mangerà un sacco di corna". Poi aggiunge: "Se Shaila dovesse uscire, io non ho nessuna intenzione di conquistare Lorenzo. Piuttosto sarà lui a venire da me. Adesso ci siamo persi".

Shaila, dal canto suo, difende il proprio percorso nella Casa, sottolineando la sua autenticità e il desiderio di migliorarsi: "Nel bene e nel male, mi sono comportata come sono io. Ho sempre chiesto scusa e mi sono messa in discussione come persona. Penso di essere stata vera e onesta".

Chi è stato eliminato il 13 gennaio dal Grande Fratello?

A dover abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello è Helena Prestes. La concorrente saluta gli altri inquilini. Rimane nella Casa, invece, Shaila Gatta, che potrà continuare a vivere la sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato.

