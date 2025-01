Grande Fratello, Zeudi Di Palma racconta il suo coming out e abbraccia la mamma

Zeudi Di Palma abbraccia la mamma al Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello del 13 gennaio mette in luce il lato più personale e intimo di Zeudi Di Palma. Zeudi si apre in Mystery Room, condividendo un momento toccante con il pubblico: "Ero consapevole della mia sessualità verso i 14 anni, solo che non mi accettavo. Ho fatto il coming out a 19 anni tramite una lettera perché non riuscivo a spiegare a mia mamma quello che sentivo".

Proprio la madre, Maria Rosaria, legge una lettera commovente dedicata alla figlia: "Se sono qui stasera è per chiederti perdono. Perdonami se non sono riuscita a mascherare le mie difficoltà in quel periodo così difficile. Tu avevi solo dieci anni quando io persi mia mamma e il lavoro nel giro di due ore. Mi sono ritrovata da sola, a terra e con tre figli. Sentiti sempre libera di vivere tutto ciò che ti fa vibrare il cuore."

Maria Rosaria abbraccia Zeudi, rivelando: "Una mamma se ne accorge quando un figlio ha certi orientamenti sessuali. Poi noi abbiamo aspettative sui figli e questo è sbagliato. Un figlio è quell’aquilone che noi facciamo volare. Un filo sottile che ci lega ci sarà sempre, però l’aquilone va dove vuole ".

La madre di Zeudi conclude annunciando il suo desiderio di aprire uno sportello di ascolto per ragazzi LGBTQ+: "I ragazzi devono avere un riferimento. Deve essere normale".

Nelle ultime settimane, Zeudi si è avvicinata a Helena Prestes, ma in puntata ha chiarito la natura del loro rapporto: "C’è stato un bacio e un trasporto da parte mia, ma non c’è un innamoramento".

