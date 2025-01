Grande Fratello, Nikita Pelizon abbraccia Helena Prestes: "Lorenzo porta una maschera"

Nikita Pelizon

Durante la puntata del Grande Fratello del 13 gennaio, Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del GF Vip, fa il suo ritorno nella Casa per incontrare l’amica Helena Prestes. Nikita non esita a criticare la reazione di Helena durante lo scontro con Jessica Morlacchi: "Hai un po' sbroccato, ma non esiste che io vedo una cosa simile da te. So che non sei così, sei puro cuore, sensibilità, amore, perdono. Sai analizzarti, sentirti in colpa e chiedere scusa. Hai dato l’esempio di cosa vuol dire essere umani e imperfetti".

Nikita continua: "Hai vissuto tanto da sola nella tua vita e quindi è difficile fidarsi di qualcuno. Ma qua dentro sei fortunata perché hai qualcuno che ti vuole bene. Sii grata di questo. Stai imparando ad ascoltare".

Alfonso Signorini, ad un certo punto, fa entrare Lorenzo Spolverato, al quale Nikita dice con franchezza: "Lorenzo porta una maschera. Sei bravissimo a cambiare le maschere, sei un ottimo giocatore".

