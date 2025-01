Il confronto tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes

Jessica Morlacchi fa ritorno nella Casa del Grande Fratello per un confronto diretto con Helena Prestes, dopo l’uscita della scorsa settimana che aveva scosso il reality. "Non mi pento della mia scelta, ma mi sono accorta di aver lasciato il cuore in questa casa", dichiara Jessica nel superled.

La decisione di Jessica di lasciare il programma era arrivata in seguito a un provvedimento disciplinare letto da Alfonso Signorini nella puntata precedente. Dopo alcuni episodi spiacevoli registrati in Casa, Jessica, Helena Prestes e Ilaria Galassi erano state messe in nomination d’ufficio.

"Il limite, per diverse ragioni, è stato evidentemente superato in tutti e tre i casi", aveva spiegato il conduttore, sottolineando che la scelta di affidare il destino delle tre concorrenti al televoto fosse necessaria per garantire trasparenza. Jessica aveva però preso le distanze dal comportamento di Helena e, dichiarando di essere stata ingiustamente equiparata a chi aveva utilizzato le mani, aveva deciso di abbandonare il gioco.

"Non è per essere stata mandata in nomination, ma per essere stata messa sullo stesso piano", aveva ribadito Jessica, rifiutando il provvedimento.

Durante la puntata del 13 gennaio, Jessica accusa Helena di aver contribuito a farla cadere in una "trappola": "Vedere questo video mi ha fatto molto male, perché questa non è la Jessica che è entrata a settembre. Io capisco che non scorre buon sangue tra noi, ma non si toglie il pane dalle mani di una ragazza", dichiara.

Helena, dal canto suo, cerca di stemperare i toni, chiedendo scusa: "Non l’ho fatto per dispetto, ma ero arrabbiata con te. Non volevo uno scontro, volevo evitare di guardarti perché non scorre buon sangue tra noi".

Jessica aggiunge: "È vero che la mia lingua è tagliente, ma le mani sempre in tasca", rivendicando la correttezza del proprio comportamento rispetto ad altri.

Nonostante le incomprensioni, il confronto si conclude con un abbraccio tra Jessica e Helena. La Casa è divisa sull’episodio: per alcuni, Jessica ha usato il provvedimento come pretesto per abbandonare, mentre altri ritengono Helena responsabile della sua decisione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE