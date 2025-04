Segreti di famiglia, la puntata del 4 aprile in streaming

La puntata integrale del 4 aprile dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 4 aprile

Segreti di famiglia - Ilgaz

Eren arriva in tempo all'udienza per avvertire il giudice che il terzo proiettile trovato è compatibile con la pistola di Niyazi ed è sporco del sangue di Engin. Il giudice a quel punto scagiona Ceylin. Dopo la sentenza Mert invita tutta la famiglia di Ceylin a casa per una cena. Sono presenti anche Tugce e Parla, che fingono di non conoscersi, e lo stesso faranno con Cinar. Nel frattempo Serdar telefona a Cinar per chiedere dei documenti, così il ragazzo si allontana dalla festa. Ceylin, intanto, ha scoperto che l'uomo ucciso sulla neve da Niyazi lavorava per un cliente di Yekta.

