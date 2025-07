Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 30 luglio su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Amparo Piñero (Martina Luján) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di mercoledì 30 luglio, Alonso si rifiuta di andare con Cruz alla festa per non incontrare i duchi de Los Infantes.

La Promessa, le anticipazioni del 30 luglio

Jana si sente a disagio perché non riesce ad integrarsi con i nobili e trova ogni scusa per andare dalle sue vecchie amiche ma deve stare molto attenta perché Cruz ha ordinato a Petra di controllarla e la servitù ha in pratica il divieto di intrattenersi amichevolmente con lei e di lasciarle fare qualche lavoro.

Cruz è apparentemente molto gentile con lei ma fa solo parte del suo piano.

