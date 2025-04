La puntata del 4 aprile di Love, Reason, Get even, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Nel nuovo episodio di Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), pubblicato venerdì 4 aprile in esclusiva su Mediaset Infinity, Elif ed Ekrem attendono l'assistente sociale, e questa situazione agita entrambe le famiglie, con Menekse e Zumrut pronte a intervenire. Ekrem chiede a Ozan di allontanare Zumrut dal quartiere. Ozan la invita a passare la notte a casa sua, in modo che il giorno dopo non sia nei paraggi e non comprometta l'incontro. Atlas, con la sua innocenza, rivela tutto ciò che sta accadendo, e così tutti si precipitano a casa di Elif ed Ekrem. L'assistente sociale si ritrova coinvolta in una vera e propria riunione di famiglia. A un certo punto compare anche Nizam con la figlia e alla fine di un lungo confronto, Esra confessa a Ozan e agli altri di essere di nuovo incinta.

Su Mediaset Infinity, potete scoprire tutto quello che c'è da sapere su Love, Reason, Get even, dalla trama al cast della serie.

Dove vedere la serie turca Love, Reason, Get even

Gli episodi di Love, Reason, Get even vengono pubblicati in streaming con una nuova puntata tutti i giorni su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE