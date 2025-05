Cristina Chiabotto, la dedica alla figlia Luce per il compleanno

Cristina Chiabotto ha dedicato sui social un dolce messaggio di auguri per il quarto compleanno della figlia Luce, avuta nel 2021 insieme al marito Marco Roscio.

"Ci sono ricordi che restano impressi per sempre. Ogni volta che guardo le tue foto - i tuoi primi passi, le tue prime scoperte nel mondo - mi si riempie il cuore", ha scritto la showgirl a commento del carosello di foto e video, che ritraggono la piccola Luce nei suoi primi anni di vita.

"Rivedere quel video è come tornare lì, in quel momento in cui tutto era nuovo e meraviglioso. Mi emoziono ogni volta, perché in quei gesti piccoli c’era già tutta la tua LUCE. Buon compleanno Amore!", recita il finale della dedica.

Cristina Chiabotto a Verissimo: "Mia figlia Luce è una bimba dolce e gioiosa"

Cristina Chiabotto, ospite nel 2022 a Verissimo, aveva parlato del primo anno della figlia Luce: "Sto vivendo un momento bellissimo, ho modo di godermelo e sono molto fortunata. Mia figlia è una bimba dolce e gioiosa", aveva detto l'ex Miss Italia, che con il marito Marco Roscio a giugno del 2022 ha accolto la secondogenita Sofia.

"La vita per me è un dono meraviglioso e l'arrivo di Luce è stato un momento bellissimo", aveva raccontato la showgirl, che aveva condiviso anche le emozioni di diventare mamma bis: "Luce ha un anno, quindi le mie figlie saranno praticamente gemelline".

A proposito della sua vita da mamma, Cristina Chiabotto aveva aggiunto: "Sto crescendo anche io con Luce. Quello della mamma è il mestiere più bello al mondo".