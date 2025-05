Annalisa Minetti e Michele Panzarino, dal primo incontro alla separazione

Annalisa Minetti ha annunciato a Verissimo la fine del suo matrimonio con Michele Panzarino. La cantautrice e atleta paralimpica, 48 anni, era legata al fisioterapista e ricercatore dal 2014.

"Ci siamo conosciuti casualmente tramite una mia collega. Praticamente mi ha detto: 'C'è Annalisa Minetti che ha un problema a un tendine, la puoi aiutare?'. Io ho parlato con Annalisa, ho visto il suo problema e le ho dato dei consigli. Lei mi ha ringraziato e mi ha detto: 'Perché non mi segui tu?'. Io ho detto: 'Non ti posso seguire in questo momento perché sono nel mondo accademico però fai questo e secondo me riesci a recuperare'. Lei ha recuperato e mi ha invitato a pranzo. Sono andato a pranzo a casa sua pensando ci fosse un team che cucinasse per lei e la accompagnasse. Come tutti, non conoscevo nulla del mondo della cecità. Invece lei viveva da sola", ha raccontato Michele Panzarino, 55 anni, a Verissimo.

Annalisa Minetti e Michele Panzarino si sono sposati nel 2016. Nel 2018 sono diventati genitori di Elèna Francesca. A maggio del 2025, la cantautrice e atleta paralimpica ha parlato per la prima volta della separazione: "In un momento personale di grande stanchezza, sono andata in crisi e ho individuato un'enorme insoddisfazione. In quel periodo ho capito di aver perso la complicità con Michele. E nonostante sia una bellissima persona, ho scelto di chiudere questo matrimonio. Non ho avuto voglia di combattere, nonostante lui mi abbia chiesto di farlo".

Nel video sopra, la storia d'amore di Annalisa Minetti e Michele Panzarino.