Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei concorrenti di The Couple: "Campioni di affinità"

Ospiti a Pomeriggio Cinque, Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei rivelano che saranno tra i concorrenti di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game di Canale 5, in onda in prima serata da lunedì 7 aprile con la conduzione di Ilary Blasi.

"Ho vinto tante gare, ma questa è una gara diversa", dice Stefano Oradei, 41 anni, ballerino professionista e insegnante di ballo. "C'è da dire che se lui è un campione, io sono una campionessa di resistenza, sei mesi di Grande Fratello…", aggiunge Manila Nazzaro, 47 anni, facendo riferimento alla sua partecipazione a una passata edizione del GF.

"Sarà un gioco basato sull'affinità e credo che da quel punto di vista è la cosa che meno ci preoccupa" continua l'ex Miss Italia. "Siamo 'The Couple'", aggiunge il marito.

Quando Myrta Merlino chiede alla coppia: "Non avete paura che possano mettere zizzania, farvi scoprire delle crepe?", la risposta è all'unisono: "Assolutamente no". Manila Nazzaro aggiunge: "La cosa non ci preoccupa assolutamente. La viviamo come un gioco, c'è la competizione e ci diverte. A differenza del Grande Fratello, il fatto che io abbia una persona di cui mi fidi ciecamente è un fattore molto importante per me".

In The Couple - Una vittoria per due i concorrenti, in coppia, dovranno affrontare prove fisiche e mentali, superare strategie e affrontare una convivenza forzata. Solo una coppia riuscirà a vincere, ma sarà il pubblico a decretare i vincitori.

Tra i concorrenti del reality game condotto da Ilary Blasi anche Jasmine Carrisi che, ospite di Mattino Cinque News, ha rivelato che parteciperà insieme all’amico make-up artist Pierangelo Greco.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE