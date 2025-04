Jasmine Carrisi concorrente di The Couple: "Mi metto a nudo, è un'arma a doppio taglio"

Jasmine Carrisi annuncia a Mattino Cinque News la sua partecipazione a The Couple con l’amico Pierangelo Greco: "Ho un po’ timore, ma voglio mettermi in gioco"

Ospite di Mattino Cinque News, Jasmine Carrisi rivela che sarà una delle concorrenti di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game di Canale 5, in onda dal 7 aprile con la conduzione di Ilary Blasi.

"Parteciperò con Pierangelo Greco, un make-up artist, il mio migliore amico. Avremo diverse tipologie di sfide, testeranno anche il rapporto di coppia e l’affinità. Speriamo bene". Jasmine confessa di avere qualche timore: "Mi metto a nudo davanti a tutti e questa è un’arma a doppio taglio", ha confessato. La figlia di Al Bano teme soprattutto le prove fisiche, mentre sulla strategia dice: "Stiamo cercando di crearne una sana".

Jasmine ha anche rivelato di aver trovato ispirazione nella zia Amanda Lecciso, reduce dall’esperienza al Grande Fratello: "Vederla nel reality mi ha fatto venire voglia di buttarmi. La chiamo tutti i giorni, stiamo al telefono per ore".

In The Couple - Una vittoria per due i concorrenti, in coppia, dovranno affrontare prove fisiche e mentali, superare strategie e affrontare una convivenza forzata. Solo una coppia riuscirà a vincere, ma sarà il pubblico a decretare i vincitori.

Federica Panicucci svela anche alcuni altri concorrenti: "le sorelle Benedetta e Brigitta Boccoli, l'ex velina Thais Souza Wiggers e Manila Nazzaro con Stefano Oradei".

