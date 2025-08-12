Un amore come te, il film con Burak Özçivit in streaming gratis su Mediaset Infinity
Il film turco Un amore come te con Burak Özçivit (protagonista di Endless Love) è disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity
Un amore come te (Aşk Sana Benzer) è un film turco con Burak Özçivit, volto di Kemal nell'amatissima serie Endless Love, e Fahriye Evcen, moglie dell'attore e madre dei suoi figli. Diretta da A. Elhan, la pellicola è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. Nel video qui sopra, potete vedere la versione integrale del film Un amore come te.
Un amore come te, la trama e il finale del film con Burak Özçivit
Burak Özçivit veste i panni di Ali, un giovane pescatore che vive un vita semplice in un piccolo borgo marittimo del Mar Egeo. Dopo la scomparsa del padre, Ali si ritrova a gestire l'attività di famiglia e prendersi cura della sorella più piccola. Un giorno, nel villaggio arriva Deniz, interpretata da Fahriye Evcen, una giovane ragazza dal passato doloroso con la voglia di iniziare una nuova vita. Nonostante le differenze e i segreti che Deniz custodisce, con Ali sboccia un grande amore. Tuttavia, il passato della ragazza torna a galla e mette alla prova il loro legame fino alle fine del film, che mostra come la vita prosegue nonostante tutto. Nel cast del film, oltre a Burak Özçivit e Fahriye Evcen, troviamo: Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Kaya Akkaya, Birsen Dürülü, Burçin Işık e Şamil Kafkas.
Un amore come te, dove è stato girato
Un amore come te è stato girato a Milas, nel centro della città e nelle sue strade storiche. Milas è una città in provincia di Muğla, in Turchia, non distante dalla celebre Bodrum.
