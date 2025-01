Il ritorno di Pamela Petrarolo e l'abbandono di Jessica Morlacchi, ecco i momenti da non perdere della ventunesima puntata del Grande Fratello

BEST OF

Nella ventunesima puntata del Grande Fratello, in onda mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5, sono stati numerosi i temi approfonditi in diretta con gli inquilini.

La serata di apre con l'ingresso di Alfonso Signorini nella Casa che si confronta con i concorrenti e li invita a vivere il reality in maniera corretta.

Dopo l'abbandono del reality per motivi famigliari, Pamela Petrarolo torna nella Casa per rimettersi in gioco.

Alfonso Signorini legge l'atteso provvedimento disciplinare: il Grande Fratello ha deciso che Jessica, Helena e Ilaria saranno in nomination d'ufficio e che non avranno diritto di voto durante le nomination della puntata. A seguito di questa comunicazione, Jessica Morlacchi decide di abbandonare il reality.

Come di consueto, la puntata si conclude con le nomination: Helena Prestes, Ilaria Galassi, Luca Calvani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta vanno al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi eliminare in maniera definitiva.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE