Grande Fratello, la puntata del 30 dicembre in streaming

La ventesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 30 dicembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 30 dicembre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la ventesima puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

La serata si è aperta con uno scontro tra le Non è la Rai e le Monsè, con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo protagoniste di un acceso scambio di opinioni con Maria Monsè.

Lorenzo Spolverato è stato invitato a fare i conti con i tormenti del suo passato. Il concorrente ha raccontato di aver subito le violenze di una banda, che lo costringeva a portare a termine delle "missioni". Protagonista di un momento molto toccante Alfonso D'Apice, che ha riabbracciato la mamma alla vigilia dell'anniversario della morte del papà Marco.

Il c olpo di scena della puntata ha riguardato Pamela Petrarolo, che ha abbandonato il reality spiegando che: "Davanti a un dolore grande devo correre a casa da tutta la mia famiglia, abbracciarla forte e combattere con loro questa cosa che spero finisca presto".

Le Monsè sono le eliminate della ventesima puntata del GF.

Chiamate in Mistery, Helena Prestes e Zeudi di Palma sono invitate a fare luce sul loro rapporto, che sembra essersi raffreddato dopo una particolare intesa.

Come di consueto la puntata si chiude con le nomination: al televoto vanno Helena Prestes, Shaila Gatta, Bernardo Cherubini e Stefania Orlando. Ora la decisione spetta al pubblico, chiamato attraverso il televoto a decidere chi salvare.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE