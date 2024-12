Grande Fratello, il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: "Vivo un casino sentimentale"

A poche ore dal chiarimento tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, le due concorrenti del Grande Fratello si ritrovano nuovamente faccia a faccia in Mistery per fare luce sul loro rapporto. Come ricostruito da Alfonso Signorini attraverso una clip riassuntiva, nelle ultime settimane le due concorrenti si sono unite tra tenerezze e coccole, salvo poi allontanarsi a favore di Javier Martinez per Helena e Alfonso D'Apice per Zeudi. "Zeudi è entrata nella Casa e mi ha dato tanto affetto, ci siamo avvicinate e in lei ho visto tante cose molto personali - ha esordito la modella brasiliana, spiegando di aver già vissuto un'esperienza sessuale, ma non una storia d'amore, con un'altra donna - Con Javier c'è stato un flirt ma non è successo nulla, ci siamo riavvicinati perché mi fa stare bene e sto vedendo una persona nuova". La modella ha dunque ribadito di non adottare nessuna strategia, bensì di vivere un "casino sentimentale" non semplice da gestire. Dall'altra parte, invece, Zeudi allontana Alfonso D'Apice spiegando che l'attrazione al momento non è reciproca e ribadisce che alla base del rapporto con Helena ci sia solo un'amicizia. Parole che non convincono l'opinionista Cesara Buonamici.

