La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 28 luglio dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 28 luglio

Yildiz cambia look, taglio e colore dei capelli e comincia una nuova vita.

Ender, per il momento, si trasferisce nella villa di Halit per stare vicina a suo figlio Erim.

