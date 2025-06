Beautiful, le trame della settimana dal 23 al 29 giugno

Una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 23 a domenica 29 giugno, l a tensione è altissima dopo il malore improvviso di Eric, che si accascia durante la festa in suo onore. Trasportato d’urgenza in ospedale privo di conoscenza e attaccato a un respiratore, l’intera famiglia Forrester si riunisce al suo capezzale, in attesa di notizie.

Nel frattempo, Finn, che segretamente stava studiando da tempo una terapia sperimentale per Eric, propone di tentare un trattamento d’urgenza. Ma la decisione finale spetta a Ridge, che ha la procura sanitaria del padre. Dopo aver saputo che non ci sono garanzie sull’esito e ricordando il desiderio espresso da Eric di non prolungare la vita a tutti i costi, Ridge nega il consenso alla terapia, tra la disperazione generale.

Donna, affranta, implora che si tenti il tutto per tutto per l’uomo che ama, mentre Brooke, Steffy e Finn cercano invano di far cambiare idea a Ridge.

Thomas confida a Hope la delusione per il comportamento di Ridge, che aveva mentito ad Eric sulla sfida di moda, pur di proteggerlo. La verità è ormai nota e Eric, poco prima del malore, aveva capito tutto, ringraziando il figlio per il gesto d’amore.

Intanto, Finn viene rimproverato da sua madre Li per il troppo tempo dedicato al lavoro a scapito del matrimonio, ma lui cerca conforto in Steffy e si dedica completamente alla situazione di Eric.

