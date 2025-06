Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna, in onda martedì 17 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di martedì 10 giugno di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar, stremata a causa dei due lavori, sviene in sartoria.

La forza di una donna: cosa succede il 17 giugno

Bahar in una scena di La forza di una donna

A causa dello svenimento, Bahar rompe accidentalmente un ferro da stiro.

Sema pretende che lo ripaghi, preoccupando moltissimo Bahar che ha a malapena i soldi per sfamare i suoi figli. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

