Grande Fratello, il passato di Lorenzo Spolverato: "Obbligato da una banda a fare cose; mi legavano e mi picchiavano"

Durante la ventesima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 30 dicembre in prima serata su Canale 5, Lorenzo Spolverato è invitato a fare i conti con una ferita del suo passato rimasta nascosta ma che continua a tormentarlo. Più volte, infatti, il concorrente ha tentato di manifestare il suo dolore nella Casa, trovando grande disponibilità da parte degli altri inquilini ma faticando a tirare fuori ciò che cova dentro. "In quegli anni sono entrato a far parte in modo del tutto inconsapevole in quel momento di alcune bande che ai tempi c'erano - ricostruisce Lorenzo, visibilmente emozionato -. Venivo costantemente obbligato a fare delle cose, non venivo lasciato stare. I primi momenti riuscivo a tornare a casa dopo scuola e a chiudermi in camera, ma non funzionava così tutti i giorni". Quindi, il concorrente ha proseguito: "Queste persone mi venivano a prendere a scuola, andavo in dei capannoni in mezzo ai campi dove c'era il raduno di questa banda e mi obbligavano a fare delle cose, delle missioni di portare a termine, come rubare, ma anche episodi di violenza fatti e ricevuti".

"Quando le cose non funzionavano succedevano altre cose, anche con le ragazzine che frequentavo. Mi legavano, mi bloccavano, mi picchiavano e lo facevano anche con le ragazzine con cui stavo", racconta ancora, precisando di non aver mai chiesto aiuto. Episodi che continuano a condizionare in maniera importante le relazioni che Lorenzo instaura con le altre persone, come accaduto anche nella Casa del Grande Fratello con Shaila Gatta. "Quando spesso qualcuno mi dice che me lo merito è come se non ci credessi. E questa cosa va a toccare anche i rapporti sentimentali, soprattutto quando ho davanti a me una persona forte, che a me piace. In alcuni atteggiamenti a lei normali è come se mi sentissi inferiore e non all'altezza".

La telefonata della mamma di Lorenzo

"Quando torni risolviamo tutto. Sei una bellissima persona, non smettere di credere e continua ad amare", è l'invito della mamma di Lorenzo, Cristina, intervenuta telefonicamente durante la diretta del Grande Fratello. "Non so come abbia trovato il coraggio, è un macigno che voglio affrontare anche quando esco da qui - Risponde Lorenzo Spolverato - Per me siete stati sempre un supporto, mi siete stati vicini anche se non lo sapevate. Il vostro ruolo di genitori lo avete fatto e lo state facendo fino alla fine al meglio".

