La sorpresa per Alfonso, le nomination e l'eliminazione: il racconto della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 dicembre

Lunedì 30 dicembre nuovo appuntamento con Grande Fratello, in onda in prima serata su Canale 5. Tantissimi i temi da approfondire durante la ventesima puntata del reality, a partire dalla toccante sorpresa riservata ad Alfonso D'Apice, che riabbraccerà la mamma nel ricordo del papà scomparso la notte di Capodanno di 14 anni fa. E ancora, le incomprensioni tra gli inquilini che vedono sotto accusa - seppur per maniera diversa - soprattutto Amanda Lecciso e Javier Martinez. Infine le consuete nomination e l'atteso verdetto della serata: chi tra Bernardo, Emanuele, le Monsè e Zeudi dovranno abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia?

Lo scontro tra le Non è la Rai e Maria Monsé

La puntata si apre all'insegna della tensione tra le Non è la Rai e le Monsè, con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo protagoniste di un duro scontro con Maria Monsè al culmine di alcuni atteggiamenti poco apprezzati nella Casa. "Ti commenti da sola! Ti rendi conto di cosa vai a tirare fuori? Rimani inerente al Grande Fratello", commenta Pamela di fronte ad alcuni vecchi aneddoti riportati alla luce dalla Monsè, decisa a difendersi dalle accuse subite.

I tormenti del passato di Lorenzo Spolverato

Mentre Javier deve rispondere del comportamento adottato negli ultimi giorni, in cui a tratti ha alternato la sua vicinanza a Helena e a Chiara, Lorenzo Spolverato è invitato a fare i conti con i tormenti del suo passato. Il concorrente ha rivelato di aver subito le violenze di una banda, che lo costringeva a portare a termine delle "missioni". "Quando le cose non funzionavano succedevano altre cose, anche alle ragazzine che frequentavo - ha proseguito - Mi legavano, mi bloccavano, mi picchiavano e lo facevano anche con le ragazzine con cui stavo". Rivelazioni che hanno spinto la mamma di Lorenzo, Cristina, a intervenire telefonicamente per mostrare tutta la vicinanza della famiglia al ragazzo: "Quando torni risolviamo tutto. Sei una bellissima persona, non smettere di credere e continua ad amare".

Alfonso D'Apice e il ricordo del papà

Serata particolarmente toccante anche per Alfonso D'Apice, che riabbraccia la mamma alla vigilia dell'anniversario della morte del papà Marco. "Mi fa male ogni anno", commenta il giovane, invitato in Superled a rivivere quanto accaduto la notte di Capodanno di 14 anni fa, quando lui era ancora un bambino. "La vita ti ha tolto papà troppo presto, io pensavo di aver colmato quel vuoto però non ci sono riuscita e su questo ho fallito. Scusami - Ha commentato la madre di Alfonso, intervenuta per manifestargli la sua vicinanza -. Però noi siamo una squadra, ce la faremo sempre".

Pamela Petrarolo abbandona il Grande Fratello

Un importante colpo di scena riguarda invece Pamela Petrarolo, che annuncia di dover abbandonare il reality. "Davanti a un dolore grande devo correre a casa da tutta la mia famiglia, abbracciarla forte e combattere con loro questa cosa che spero finisca presto", ha annunciato la showgirl di fronte alla totale incredulità degli altri concorrenti.

L'eliminato della puntata

Alfonso Signorini svela il verdetto del televoto che vedeva in nomination Bernardo, Emanuele, Zeudi e le Monsè. Sono proprio queste ultime ad avere la peggio e a dover lasciare definitivamente la Casa. "Mi spiace non aver potuto raccontare bene il rapporto che ho con mamma, una cosa a cui ci tenevo tanto", ha commentato Perla Maria.

Il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma

Chiamate in Mistery, Helena Prestes e Zeudi di Palma sono invitate a fare luce sul loro rapporto, che sembra essersi raffreddato dopo una particolare intesa. L'ex Miss Italia sembra respingere, almeno per il momento, l'attrazione provata da Alfonso D'Apice e parla solo di amicizia con la modella brasiliana. Quest'ultima, invece, appare particolarmente confusa e, ribadendo di non adottare strategie, parla di "casino sentimentale".

