Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 4 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 4 agosto

Bahar si precipita a casa di Hatice in cerca di Sirin dopo aver scoperto l'identità dell'amante segreta di Sarp. Non trovando Sirin, Bahar proietta la sua rabbia su tutte le persone che la circondano e che avevano mantenuto il segreto su Sirin. Enver, tuttavia, vuole continuare ad aiutarla anche se non è più benvenuto a casa di Bahar.

Nel frattempo Piril cerca di convincere Alp (Sarp) ad andare in America.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE