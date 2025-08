Il nuovo episodio della serie Io sono Farah con Demet Ozdemir, andato in onda il 4 agosto, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Engin Akyurek e Demet Ozdemir, è andata in onda lunedì 4 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tahir e Ali Galip in una scena di Io sono Farah

Io sono Farah: la trama del 4 agosto

Tahir è in ansia perché teme una vendetta di Ali Galip per il suo gesto. Per questo motivo, fa di tutto per cercare di proteggere Farah e il figlio.

Bekir, come da ordini dello zio, si presenta a casa di Farah e porta via Tahir per consegnarlo ad Ali Galip.

Ali Galip decide di risparmiare Farah, affidandola alla responsabilità di Tahir. Quando Farah viene a sapere che ora lei e Kerimsha sono al sicuro si rasserena, ma il bambino le dice che Mehmet lo ha convinto con l'inganno a raccontargli quanto accaduto nella tenuta.

La donna si precipita in commissariato per chiedere a Mehmet di restare fuori dalle loro vite, ma l'uomo ne approfitta per offrirle protezione in cambio di una testimonianza sull'omicidio di Alperen.

Vera vuole mandare Kaan via di casa, dopo aver scoperto dell'omicidio, ma Ali Galip la convince con l'inganno che il figlio è innocente.

Bekir raggiunge Farah e cerca di estorcerle informazioni su Tahir, ma la donna riesce a scappare.

Mehmet si trova ad avere a che fare con l'avvocata Bade e tenta invano di farle ritirare la denuncia a suo carico. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE