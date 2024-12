Al Grande Fratello il concorrente Alfonso D'Apice vive una puntata particolarmente toccante e ricca di emozioni. Durante l'appuntamento in onda lunedì 30 dicembre in prima serata su Canale 5, il giovane ha avuto modo di ricordare l'amato papà Marco, scomparso durante la notte di Capodanno di 14 anni fa. Un ricordo che continua a fare male e che in Superled vede Alfonso esplodere in un pianto disperato. "Mi fa male ogni anno, vorrei festeggiare anche io però non ce la faccio", esordisce il concorrente dopo una clip che ripercorre quanto accaduto. "Era un leader sia nel lavoro che nella vita. E io mi ispiro a lui", ha continuato, soffermandosi poi sul rapporto con la madre. "Per me è stata fondamentale, come la famiglia di mio padre. Io ho cercato di fare il massimo per farla vivere serena".

La sorpresa della mamma

Ed è proprio la mamma Maria a fare il suo ingresso in Superled per abbracciare l'amato figlio alla vigilia di un anniversario così doloroso: "Mi manchi tantissimo ma sono felice di questo percorso. Quello che stai facendo è stupendo e sono orgogliosa di te". Quindi prosegue: "La vita ti ha tolto papà troppo presto, io pensavo di aver colmato quel vuoto però non ci sono riuscita e su questo ho fallito. Scusami. Però noi siamo una squadra, ce la faremo sempre".

