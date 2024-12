Grande Fratello, tensione tra le Non è la Rai e Maria Monsè: "Ora mi alzo"

Al Grande Fratello cresce la tensione tra le Non è la Rai e le Monsè, protagoniste di un duro confronto in apertura della ventesima puntata del reality. Durante l'appuntamento in onda lunedì 30 dicembre in prima serata su Canale 5, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi non si risparmiano di fronte ad alcuni atteggiamenti di Maria Monsè e della figlia Perla Maria Paravia. "Ilaria mi contattò dicendomi che non sapeva come fare il provino del Grande Fratello; subito dopo mi disse che aveva bisogno di fare dei trattamenti al viso. Mi sono prodigata per cercare di essere utile", racconta Maria Monsé, sostenendo di aver avuto modo di conoscere le Non è la Rai già prima del reality. Rivelazioni che scatenano la reazione di Ilaria Galassi, pronta ad alzarsi e ad accomodarsi proprio accanto alla showgirl. Di fronte a un altro aneddoto di diversi anni fa riportato alla luce dalla Monsè, anche Pamela Petrarolo si schiera contro di lei: "Ti commenti da sola! Ti rendi conto di cosa vai a tirare fuori? Rimani inerente al Grande Fratello".

